Peeling gruboziarnisty. Czy rzeczywiście pomaga przy cerze tłustej?

Peeling gruboziarnisty – jakie ma właściwości?

Peeling gruboziarnisty do twarzy jest jednym z typów mechanicznego peelingu, przeznaczonego do złuszczania martwego naskórka. Oprócz wspomnianego działania ścierającego i odtykającego pory, także pobudza krążenie, prowadzi do stymulacji limfy oraz fantastycznie oczyszcza twarz. Po zastosowaniu peelingu gruboziarnistego, każdy nałożony krem albo serum znacznie lepiej się wchłonie, więc szybko zauważysz odżywioną i zdrową cerę. Dlaczego tak świetnie działa? Sekret tkwi w zawartych w nim cząsteczkach ścierających o nieco większym rozmiarze. Przy regularnym stosowaniu, peeling tego typu stymuluje procesy regeneracyjne, a także pobudza tkanki do odbudowy. Nie stosuj gruboziarnistego peelingu za często, ponieważ jedynie doprowadzisz do uwrażliwienia skóry na czynniki zewnętrzne.