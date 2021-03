Ochrona przed słońcem. Co oznacza skrót SPF?

Powinniśmy chronić naszą skórę przed słońcem niezależnie od pory roku. Dlaczego to takie ważne? Szkodliwe promieniowanie nie tylko przyspiesza starzenie się skóry, powoduje przebarwienia, ale także może prowadzić do chorób nowotworowych. Dlatego każdego dnia należy nakładać na skórę odpowiedni krem z filtrem. Sprawdź, jak wybrać odpowiedni kosmetyk oraz, co oznaczają skróty SPF 15, SPF 20, SPF 30, SPF 50 i SPF 50+.

Co to jest SPF?

SPF (Sun Protection Factor) to wskaźnik służący do oznaczania stopnia ochrony skóry przed promieniowaniem UVB. Oznaczenie SPF jest umieszczane na etykietach kosmetyków i pomaga określić, jaki jest stosunek ilości promieniowania UV, powodującego oparzenie podczas opalania się z filtrem, do ilości promieniowania, powodującego takie samo oparzenie bez stosowania filtra.

W praktyce oznacza to, że stosując krem z SPF 20, do oparzenia słonecznego dojdzie po czasie 20-krotnie dłuższym niż bez zastosowania filtra. A więc, jeśli masz bardzo jasną i delikatną karnację i rumień pojawia się u ciebie już po 10 minutach od momentu ekspozycji na słońce, to po użyciu produktu z SPF 20 będziesz mieć takie oparzenie dopiero po ok. 200 minutach (10X20).

Wiele osób uważa, że stosując krem z wysokim SPF nie opali się, dlatego sięga po niższy wskaźnik. A to jedynie skutkuje zwiększonym ryzykiem oparzeń i uszkodzeń skóry w krótszym czasie. Efekt? Poparzona skóra, odchodząca płatami, zaczerwienienia, ból i pieczenie. Opalać należy się stopniowo i powoli. Spędzenie całego dnia na pełnym słońcu już pierwszego dnia urlopu może nieść za sobą opłakane skutki.

Jaka jest różnica między UVA i UVB?

Pod określeniem "promieniowanie słoneczne" kryją się trzy rodzaje promieniowania:

1. promieniowanie podczerwone,

2. światło widzialne,

3. promieniowanie ultrafioletowe.

Na naszą skórę najsilniej oddziałuje trzeci rodzaj promieniowania. Dociera ono do najgłębiej położonych warstw skóry i jesteśmy na nie narażeni niezależnie od pogody i pory roku. Promieniowanie ultrafioletowe dzieli się na trzy zakresy o różnej długości fali:

1. UVC (najkrótsza fala) – właściwie nie dociera do powierzchni ziemni, ponieważ jest zatrzymywane przez warstwę ozonową.

2. UVB (średnia długość fali) – odpowiada za powstawanie opalenizny, oparzeń słonecznych, fotostarzenia skóry oraz nowotworów. Dociera do naskórka i skóry właściwej.

3. UVA (najdłuższa fala) – jesteśmy na nie narażeni przez cały rok. Wnika do tkanki podskórnej. Nie wpływa na zaczerwienienie oraz zabarwienie (opaleniznę) skóry, jednak w połączeniu z UVB powoduje odczyn rumieniowy. Promieniowanie UVA jest również odpowiedzialne za niszczenie kolagenu w skórze, powstawanie plam pigmentacyjnych, przedwczesne starzenie skóry oraz zmiany nowotworowe. Warto wiedzieć, ze lampy w solarium emitują oba rodzaje promieniowania – UVA i UVB.

Jaki krem ochronny wybrać?

Aby nie narażać naszej skóry na szkodliwe działanie promieniowania słonecznego, powinniśmy używać kremów z filtrem przez cały rok. Jak wybrać odpowiedni krem ochronny? Przede wszystkim zwróć uwagę na etykietę. Wybierz krem, który chroni zarówno przez promieniowaniem UVA, jak i UVB.

Pod względem jakości ochrony rozróżnia się stopnie ochrony:

słaby (SPF 2–6),

średni (SPF 8–12),

wysoki (SPF 15–25),

bardzo wysoki (SPF 30–50),

ultrawysoki (SPF > 50).

Jesienią i zimą możesz sięgać po niższą ochronę (SPF 25 lub SPF 30). Natomiast latem używaj kremu z SPF 50.

Opalanie zacznij od kremu z wysokim SPF. Po kilku dniach możesz zastosować krem z niższym filtrem. Pamiętaj, że aby ochrona zadziałała, krem należy starannie rozsmarować dość grubą warstwę kosmetyku na całym ciele. Na jedną aplikację potrzeba ok. 45 ml produktu (ok. 3 łyżek). Mimo, że wiele produktów do opalania jest wodoodpornych, aby były skuteczne, aplikację należy powtarzać co 2 godziny, a także po pływaniu, spoceniu się lub wycieraniu ręcznikiem.

