Krzysztof Ziętarski stworzył markę z myślą o katoliczkach. "To, co naturalnie zakrywamy przed oczami innych"

"Katolicy mają dziś problem z określeniem swojej tożsamości, również w sposobie ubierania się. Ale znalazłem pewną interpretację…" – wyznaje Krzysztof Ziętarski. Na pomysł swojego biznesu wpadł w trakcie zakupów z żoną Anią, która nie potrafiła odnaleźć się wśród obowiązujących trendów.

"Przez całe popołudnie nie udało nam się wypatrzeć żadnej marki, którą uznalibyśmy za odpowiednią. Kiedy już znajdowaliśmy coś właściwego, to były to pojedyncze rzeczy. A ceny były wygórowane" – mówi Ziętarski w rozmowie z "Vogue Polska".

Żona Ziętarskiego jest praktykującą katoliczką, matką pięciorga dzieci. Projektant chciał stworzyć alternatywę dla popkulturowych trendów, która nie będzie eksponowała ciała, a je ukryje. Zabudowane dekolty, rozkloszowane spódnice, sukienki za kolano – to w swojej ofercie proponuje kobietom Ziętarski. Fanki spodni nie znajdą ich w jego sklepie.

"O tym, jak rozumieć wstydliwość, można poczytać w obowiązującym katechizmie. To, co naturalnie zakrywamy przed oczami innych, powinno zostać ukryte. Zresztą takie zasady to nic szczególnego dla dress code’u, który szanowany jest jeszcze w niektórych branżach, choćby bankowo-finansowej" – tłumaczy.