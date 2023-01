Ksiądz diagnozuje Polki, które nie chcą rodzić. "To jest dramat"

- Kobieta jest w ciąży, a coś, co mi ciąży, to trzeba się tego pozbyć, czyli ciężaru. To jest gra słów, pojęć, które zostały nam w jakiś sposób zaaplikowane i to przyjęliśmy - mówił w rozmowie z Radiem Maryja ks. prof. Krzysztof Bielawny, twierdząc, że współczesne społeczeństwo odczuwa presję, aby "zabijać dziecko w łonie matki".