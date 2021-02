Ksiądz z Jeruzala ma za sobą wyrok. W przeszłości dopuszczał się karygodnych czynów

Ksiądz z wyrokiem uczył w szkole

Pytany o nawoływanie do bicia duchowny wcale nie zaprzeczał, że osobiście wrzucił bulwersujący wpis do sieci. Jednocześnie próbował wytłumaczyć się ze swoich słów i nieudolnie starał się odwrócić kota ogonem. Wypowiedzi ks. Drzewieckiego szybko zniknęły z sieci, ale dziennikarze z różnych portali nie dawali za wygraną.

Jak donosi portal lowicz24.eu nawoływanie do przemocy to niejedyne przewinienia księdza. 5 lutego Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych podał do wiadomości, że ksiądz z Jeruzala jako katecheta dopuścił się bicia dzieci po głowach, szarpania ich za uszy, a także ciągnął je za włosy. Łapał także uczniów za głowy i przyciskał je do ławki oraz bił w pośladki, ponieważ "ma prawo karcić dzieci w zastępstwie rodziców".