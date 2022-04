Książę Karol tak przywitał królową Letizię. Ekspertka ds. mowy ciała ocenia

Specjalistka komentuje zachowanie księcia Karola

To serdeczne przywitanie skomentowała w brytyjskich mediach specjalistka ds. mowy ciała, Judi James. "To niesamowicie intymny i wymowny rytuał powitalny" - powiedziała na łamach Express.co.uk. - "»Dworski pocałunek w rękę« to gest charakterystyczny dla Karola, który wykonał go również na własnej matce podczas inauguracji jako książę Walii.