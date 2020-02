Książę William otrzymał nowy tytuł. Królowa Elżbieta uhonorowała ulubionego wnuka

Książę William otrzymał nowy tytuł, który otwiera mu drzwi do elitarnego grona. Jego babcia, królowa Elżbieta, robi wszystko, by podkreślić, że jej wnuk wkrótce przejmie tron i będzie reprezentować interesy Zjednoczonego Królestwa.

Nie jest tajemnicą, że to książę William kiedyś obejmie tron i będzie reprezentował najważniejsze interesy Anglii. Chociaż nadal nie są to oficjalnie potwierdzone informacje, to młodzieniec przygotowuje się do tej roli od lat. Bierze udział w najważniejszych wydarzeniach i spotkaniach. Ostatnio nawet był gospodarzem przyjęcia w pałacu Buckingham i dogadywał sprawy handlu pomiędzy Anglią a Afryką.