Kuba Wojewódzki pokazał zdjęcia pustego molo. Internauci nie kryją smutku

Kilka dni temu ministerstwo zdrowia zadecydowało o zakazie korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich. Wprowadzono także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne.

Faktycznie, widok pustych ulic czy parków może smucić. Przypominamy jednak, że przepisy zostały wprowadzone, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych. Nowe prawa obowiązują do odwołania.