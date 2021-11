Kurierka Armii Krajowej zasnęła w pociągu i przez pomyłkę dojechała do Berlina. "Byłam rozczarowana"

"Byłam widocznie bardzo zmęczona"

Władysława Rzepecka była wykończona nerwowo. Nie mogła wprost uwierzyć, że uniknęła najgorszego i że "widocznie Bóg przewidział dla niej jeszcze parę lat życia". Wciąż podenerwowana i rozkojarzona, wsiadła do pociągu nocnego relacji Warszawa–Wiedeń, by jak najszybciej dotrzeć do Katowic.