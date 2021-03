Laminowanie rzęs. Wszystko, co musisz wiedzieć o tym zabiegu

W przeciwieństwie do innych zabiegów na rzęsach, laminacja pozwala na odżywienie włosków, ich uniesienie, a także delikatne podkręcenie. Bez wątpienia pozytywnie wpływa na rzęsy, dlatego już po kilku dniach zauważysz znaczną poprawę.

Laminacja rzęs – jak wygląda zabieg?

Każdy z tych etapów trwa około 15 minut, więc w praktyce laminacja rzęs trwa od 60 do 90 minut.

Laminacja rzęs – jak długo utrzymuje się efekt?

Co ważne efekt laminacji rzęs utrzymuje się nawet do dwóch miesięcy, ale wszystko zależy od stanu włosków każdej klientki. Chcąc powtórzyć zabieg, należy to zrobić po 2-3 miesiącach. Po zabiegu nie ma żadnego ryzyka uczulenia ani podrażnienia, lecz lepiej wcześniej sprawdzić, czy nie mamy uczulenia na konkretne preparaty wykorzystywane podczas laminacji. Można nakładać na gotowe rzęsy makijaż, korzystać z basenu i sauny, opalać się na słońcu czy też kąpać w morskiej wodzie. Rzęsy po laminacji wyglądają bardzo naturalnie i nie sprawiają wrażenia ciężkości.