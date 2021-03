Olej rycynowy na włosy. Jak go stosować?

Olej rycynowy – właściwości

Olej rycynowy na włosy – jak stosować?

Olej rycynowy hamuje wypadanie włosów i przyspiesza ich porost. Jest zalecany szczególnie w okresie jesienno-zimowych, kiedy nasze włosy są osłabione i narażone na zniszczenia spowodowane niską temperaturą, złą dietą , noszeniem czapki czy suchym powietrzem. Mogą go również stosować osoby, które borykają się z nadmiernym wypadaniem włosów spowodowanym chorobami autoimmunologicznymi.

Jak nakładać olej rycynowy na skórę głowy?

Olej rycynowy ma gęstą konsystencję, dlatego trudno go nałożyć, a potem zmyć. Poza tym może wysuszać. Dlatego przed nałożeniem, warto go delikatnie podgrzać oraz wymieszać z innym olejem (np. słonecznikowym, migdałowym). Tak przygotowaną miksturę należy wmasować delikatnie w skórę głowy i pozostawić na min. 30 minut, a maksymalnie 2-3 godziny. Następnie należy dokładnie umyć skórę głowy mocniejszym szamponem .

Jak nakładać olej rycynowy na włosy?

Przed nałożeniem oleju rycynowego, warto zwilżyć włosy wodą lub nałożyć na nie żel aloesowy albo nawilżającą odżywkę. Dzięki temu olej znacznie lepiej się rozprowadzi. Olej pozostawiamy na włosach od kilku godzin do całej nocy. To zależy od osobistych preferencji, warto więc eksperymentować, by określić najlepszy czas dla siebie. Aby wzmocnić działanie oleju, nałóż na włosy foliowy czepek i owiń je ciepłym ręcznikiem.