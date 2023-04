Latami ukrywała chorobę. "Nie miałam problemu z tym, że umrę"

- Zobaczyłam, jak to jest mieszkać na Malediwach w luksusowej willi ze szklaną podłogą, pod którą przepływają kolorowe rybki. I wiesz co? Przez tydzień mi się podobało. Ale ile można na te rybki patrzeć? To nie jest prawdziwe życie - przyznaje Ewa Minge w najnowszym wywiadzie dla "Vivy". Mówi również otwarcie o swojej walce z nowotworem i o tym, jaką jest teściową.