Lekarz alarmuje. Wielu ludzi nie domywa tych pięciu części ciała

Które części ciała zazwyczaj pomijamy?

Podczas kąpieli ważne jest to, by nie pominąć tych części ciała, które wymagają większej uwagi. To zazwyczaj w ich okolicach gromadzi się więcej brudu i bakterii, co może mieć wpływ również na wydzielany zapach. Jak podaje portal Eatthis.com za dr med. Joshuą Zeichnerem, dyplomowanym dermatologiem i profesorem nadzwyczajnym dermatologii w szpitalu Mount Sinai w Nowym Jorku, problemem nie jest częstotliwość kąpieli, ale to, w jaki sposób się myjemy.