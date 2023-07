Łzy na planie programu "Nasz nowy dom". Nie radzi sobie

"To jest zgrana ekipa, współpracująca ze sobą od 10 lat i ja jestem takim jednym elementem tej całej układanki. Takim puzzlem, który jak nie będzie pasował, to przez to układanka nie będzie kompletna. Mam nadzieję, że nie zawiodę, że będzie to coś nowego, ale równie wartościowego" - podkreśliła Romanowska.