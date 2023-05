Magdalena El Ghamari: Terroryzm nie ma płci

W Europie pokutuje przykre przeświadczenie, że muzułmanin to z reguły terrorysta. Niedawno udowodniła to wielkopolska policja, która zobrazowała osobę planującą atak terrorystyczny jako kobietę w hidżabie. To przykład islamofobii, czyli niechęci do osób wyznających islam, co jest wciąż dużym problemem także w Polsce. Publikowanie tego typu zdjęć powiela tylko krzywdzące stereotypy na temat społeczności muzułmańskiej.