Magdalena Osiejewicz: Życie w RPA wiąże się z podwyższonym ryzykiem

Non stop pytają, dlaczego zamieszkałam w tak niebezpiecznym miejscu, jakby do tego jednego aspektu ograniczało się życie w danym kraju. Zastanawiają się, czy mieszkam w standardowym domu, czy lepiance, sugerując, że ta część świata jest bardzo zacofana gospodarczo i społecznie. Czasem zarzucają mi, że w internecie mówię o innym obliczu RPA, a tak naprawdę wszędzie chodzę z ochroniarzem, co jest bzdurą.