Magdalena Stępień o księdzu, który ochrzcił jej syna: "Jest egzorcystą"

Ich syn Oliwier przyszedł na świat w połowie lipca 2021 roku, a modelka stara się, by dziecku niczego nie zabrakło. Niestety, to nie koniec przykrości, jakie ją spotkały ze strony byłego partnera. W niedzielę 7 listopada w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu odbył się chrzest Oliwiera, ale na uroczystości zabrakło Rzeźniczaka.