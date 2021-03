Magdalenie Narożnej kończą się oszczędności. Wróci do wyuczonego zawodu?

Magdalena Narożna do tej pory publicznie narzekała wyłącznie na byłego męża. Teraz zdradziła jednak, że zaczyna odczuwać finansowe skutki pandemii.

Narożna jest współzałożycielką i liderką disco-polowego zespołu Piękni i Młodzi. Grupa przebiła się do mainstreamu dzięki sukcesom w programie "Must be the Music. Tylko muzyka". Ich przeboje ("Ona jest taka cudowna" czy "Niewiara") mają w serwisie YouTube po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń.

Pandemia daje się we znaki

Pani Magdalena nie jest pierwszą piosenkarką, skarżącą się na brak dochodów w pandemii. Reporterce serwisu JastrząbPost zdradziła, że jej oszczędności kurczą się w zastraszającym tempie.

- Każdy przeżywa to bardzo ciężko. To spadło z nieba, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd i najgorsze, że nie wiadomo ile to potrwa. Już człowiek ma nadzieję, idzie wiosna, lato, że w końcu wróci coś do normy, a tu kolejne niespodzianki i kolejne niewiadome . Jeżeli chodzi o nasz zawód to jest ciężko, ja w tym momencie nawet jakbym miała się przebranżowić, to nawet nie wiem, w którą stronę - powiedziała.

Zobacz także: Magdalena Narożna pokazała swój dom

Co ciekawe, Narożna jest z zawodu higienistką stomatologiczną, w przeszłości pracowała w państwowym oraz prywatnym gabinecie.

Dochody z programu

Teraz głównym dochodem pani Magdaleny jest program "Twoja twarz brzmi znajomo", ale piosenkarka już dziś zastanawia się, za co będzie żyła później.

- Nie wiem co będzie jak nagramy ostatni odcinek programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Nie wiem co będzie, jeżeli nie ruszy się branża, to jest jedna wielka niewiadoma. Być może trzeba będzie pomyśleć o planie b, być może wrócę do zawodu higienistki stomatologicznej. Może to ten czas? - powiedziała w tym samym wywiadzie.

Prywatnie pani Magdalena jest matką 10-letniej córki Gabrysi. Z nowym partnerem – Krzysztofem Baniakiem mieszka w jednorodzinnym domu w małej wsi na Kurpiach.

W jednym z wywiadów piosenkarka zdradziła, że uwielbia spacerować i zbierać grzyby. Może powinna pomyśleć o założeniu agroturystyki?

Mąż Pakosińskiej jest Gruzinem. Co go zaskoczyło w Polsce? Bezbłędna reakcja