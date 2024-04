Wlej pod magnolię. Sąsiedzi będą zbierać szczękę z podłogi

Delikatna i elegancka magnolia to prawdziwa królowa wiosny. Wraz z nią powracają do nas ciepłe dni, więc nic dziwnego, że stanowi symbol siły, odrodzenia i… kobiecego uroku. Warto wiedzieć, jak o nią dbać, by kwitła jak najdłużej i w kolejnych sezonach obsypywała się cudownymi kwiatami.