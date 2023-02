Maja Bohosiewicz Zacytowała bulwersujące słowa księdza. Powiedział to na spowiedzi

Maja Bohosiewicz już wiele razy podkreślała, że nie jest jej po drodze z Kościołem katolickim. Celebrytka szanuje jednak każde wyznanie, w tym religię chrześcijańską, m.in. ze względu na swoich bliskich. Jako dziecko Bohosiewicz uczęszczała do katolickiej szkoły. Maja przeczytała wpis kulinarnej blogerki na temat tego, co działo się w podobnej placówce, do której jego autorka uczęszczała. Bohosiewicz nie wytrzymała i odniosła się do tej sprawy.