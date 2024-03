Mają dość "złych chłopców". Szukają partnera w typie "golden retrievera"

Autorki tiktokowych postów zaznaczają, że to jest typ chłopaka, który przyniesie śniadanie do łóżka, będzie cierpliwie znosił wszystkie twoje humory i nie będzie narzekał, gdy podczas trwających co najmniej trzy godziny zakupów w Ikei będziesz się zastanawiać, czy do wystroju sypialni lepiej pasują błękitne poduszki, czy może jednak te ciemnoniebieskie. To typ, który bardzo doceni twoje starania, a ponadto będzie z uwagą słuchał o twoich problemach, nie patrząc w tym czasie na ekran telefonu.