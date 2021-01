Mają na imię Kovid. Ich życie wywróciło się do góry nogami

"Kovid" w języku hindi oznacza mądrość. Nie jest imieniem szczególnie popularnym, ale do niedawna wciąż nadawanym. Na Facebooku bez trudu znajdziemy noszących je mężczyzn w różnym wieku.

Nowe znaczenie imienia

- Miałem dość przedstawiania się jako inteligentny facet lub poeta, dopóki WHO nie nadała mojemu imieniu nowego znaczenia. Teraz ja też jestem wirusem. Inteligentnym, poetyckim wirusem – napisał, dodając także, że dzięki pandemii ludzie wreszcie wiedzą, jak wymawiać jego imię.

Nieco inne podejście do swojego imienia ma od prawie roku doktor Kovid Bhayana leczący pacjentów w Stanach Zjednoczonych. Mężczyzna, w rozmowie z "Yahoo Life" zwraca uwagę, że jego imię to, w czasie pandemii koronawirusa, ostatnie słowo, jakie chcą słyszeć ludzie w szpitalu.

Żarty? Proszę bardzo!

O mniej przyjemnych aspektach posiadania imienia "Kovid” mówi analityk biznesowy Kovid Jain. Mężczyzna nie spodziewał się, że ktokolwiek będzie nawiązywał do pandemii w rozmowach czy żartach. Okazało się jednak, że nawet menedżerowie wyższego szczebla żartują, że się go boją. Dla Kovida było to nieprzyjemne i wyczerpujące psychicznie.