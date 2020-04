Małgorzata Kożuchowska odkopała stare zdjęcie. "Zawsze lubiłam peruki"

Małgorzata Kożuchowska po raz kolejny opublikowała w sieci swoje zdjęcie z przeszłości. Zaprezentowała fotografię, którą wykonał Marcin Tyszka. "Pamiętam ten stary hotel na Powiślu, którego nikt nie remontował od lat 60'. Dyrekcja była bardzo zdziwiona, że akurat tak chcę robić z Tobą sesję" – napisał Tyszka pod fotografią aktorki. Zdjęcie skomentowała również projektantka Gosia Baczyńska. Nawiązała do robienia porządków w szafach i wracania do wspomnień.

"Gośka! Ja też już czwarty tydzień sprzątam łącznie z sufitami i rurami wentylacyjnymi i milionem dupereli, stosami tkanin, ubrań i biblioteką dokumentów. Końca nie widać! W jednym kącie posprzątać to w drugim już bałagan. Tego się nie da przerobić - 400 metrów!" – napisała Baczyńska. Zwróciła również uwagę na fryzurę aktorki w tamtym okresie i doradziła, aby wróciła do niej bo wygląda "przewspaniale".

Małgorzata Kożuchowska na zdjęciu sprzed lat

"I w co tu ręce włożyć? Sprzątam, segreguję, pozbywam się, a końca nie widać. Wychodzi na to, że jestem chomikiem i zawsze lubiłam peruki" – napisała pod fotografią aktorka. Fanki Małgorzaty Kożuchowskiej stwierdziły, że wyglądała "bosko". "Jaka młodziutka, piękna, chociaż teraz też zachwyca Pani urodą", "Jeśli miała Pani wtedy 33 lata to aż nie do uwierzenia", "Czy to jest aktualne zdjęcie? Jeśli tak, to wygląda pani bardzo młodziutko" – pisały obserwatorki.