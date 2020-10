Małgorzata Ostrowska-Królikowska pomaga siostrze Chmielewskiej. Aktorka cytuje jej słowa

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na wady płodu jest niezgodne z konstytucją. To momentalnie wywołało oburzenie w dużej części Polaków. Od piątku trwają strajki, które z każdym dniem przybierają na sile. Coraz więcej osób dołącza do manifestujących.

Królikowska popiera słowa siostry Chmielewskiej

Siostra zakonna Małgorzata Chmielewska zwróciła się do wszystkich, którzy teraz chcą pokazywać publicznie swój sprzeciw wobec decyzji TK. "Proszę Was, ja stara kobieta. Nie używajcie przemocy w walce o cokolwiek, co uważacie za słuszne. Nie dajcie się sprowokować do przemocy. Nie dajcie się złu. (...) Tak nie wygrywa Prawda i Dobro. Nienawiść rodzi nienawiść, agresja rodzi agresję" - zaapelowała.