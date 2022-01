Małgorzata Rozenek-Majdan chwali się pierwszym dniem roku. Internauci grzmią w komentarzach

1,4 miliona - to właśnie tyle osób obserwuje Małgorzatę Rozenek-Majdan na jej profilu na Instagramie. Choć prezenterka i była "perfekcyjna pani domu" chętnie chwali się swoim życiem prywatnym i zawodowym, czasem zdarza się, że to, co publikuje, nie przypada do gustu jej fanom. Tak było także z najnowszym zdjęciem Rozenek-Majdan z egzotycznych wakacji w Tajlandii, na których spędza wspaniały czas z rodziną. Dlaczego?