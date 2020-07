Małgorzata Trzaskowska odwiedziła fundację Dajemy Dzieciom Siłę. "Całym sercem wspieram to, co robicie"

"Niedawno Prezeska Zarządu Fundacji, pani Monika Sajkowska, wystąpiła do mojego męża o uwzględnienie w jego programie wyborczym postulatów, dotyczących szeroko pojętej ochrony praw każdego dziecka, w szczególności prawa do życia wolnego od przemocy" – napisała na swoim profilu na Instagramie Małgorzata Trzaskowska i zapewniła, że jej mąż odpowiedział na wiadomość, oferując wsparcie.

Małgorzata Trzaskowska o fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

"Siedziba Fundacji to piękna, przyjazna dzieciom przestrzeń, ale niejednokrotnie przychodzi się w niej mierzyć się z trudnymi doświadczeniami, a wręcz życiowymi tragediami. Dlatego tak ważne jest, aby takich miejsc, które dbają o najbardziej bezbronną grupę obywateli, było w Polsce więcej. Całym sercem wspieram to, co robicie" – oznajmiła.