Malka Leifer przesłuchana. Podejrzana o pedofilię dyrektorka ortodoksyjnej szkoły odpowie za swoje czyny

Sprawa podejrzanej o pedofilię Malki Leifer, dyrektorki ortodoksyjnej szkoły

Malka Leifer w 2000 roku przyleciała z Izraela do Australii. Na specjalną prośbę przejęła kierownictwo nad Adass Israel School w Elsternwick na przedmieściach Melbourne. Miała wtedy 40 lat, była matką ośmiorga dzieci i niezwykle szanowaną osobą. "Była kimś, kogo wszyscy podziwiali i uwielbiali. Była jak anioł, który przyleciał do nas z zagranicy. Chodziłam do jej biura na nauki, ona mnie obejmowała. Uznawałam to za bardzo miłe, czułam się kochana i naprawdę wyjątkowa, gdy dyrektorka poświęcała mi tyle uwagi" – w rozmowie z "The Australian" byłą nauczycielkę wspomina Dassi Erlich, jej ofiara.