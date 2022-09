Marcin Hakiel spędził romantyczny wieczór. Znów pokazuje ukochaną

Marcin Hakiel znów pokazał ukochaną. Spędzili romantyczny wieczór

Katarzyna Cichopek postawiła na rozwój kariery zawodowej i mocno strzeże swojej prywatności. Marcin Hakiel postanowił tymczasem znaleźć nową miłość. Najwyraźniej się to powiodło - znany tancerz opublikował niedawno zdjęcie, na którym trzyma za rękę tajemniczą kobietę. Nie było widać jej twarzy, Hakiel nie zdradził także jej imienia i nazwiska. Do fotografii dodał za to wymowny opis: "To był dobry weekend. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu".