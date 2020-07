Marta Kaczyńska pokazała salon. Zobaczcie, kto jest bohaterem zdjęcia

Kaczyńska od jakiegoś czasu trzyma się na uboczu. Nie zaangażowała się w kampanię prezydencką, za to raczyła internautów zdjęciami przyrody. Widać, że bratanica Jarosława Kaczyńskiego naprawdę ją kocha – na jej instagramowym profilu można oglądać zdjęcia zachodzącego słońca czy kwiatów. Na prywatę pozwala sobie w wyjątkowych sytuacjach, jak choćby kilka tygodni temu, gdy skończyła 40 lat.

Marta Kaczyńska – salon

Kaczyńska zdaje się być minimalistką – kocha prostotę, co objawia się właśnie we wnętrzu jej domu. 40-latka wychowuje w nim trójkę dzieci. Dwie córki to owoce jej związku z Marcinem Dubienieckim. Najmłodszą pociechę ma natomiast z trzecim mężem, Piotrem Zielińskim, który dzieli życie między Warszawę a Trójmiasto.