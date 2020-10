Martyna Wojciechowska pokazała przygotowania policji do ochrony willi Jarosława Kaczyńskiego. "To są działania finansowane z naszych podatków"

Protest, który miał miejsce 23 października, po decyzji Trybunału Konstytucyjnego zakazującej przerwanie ciąży ze względu na trwałe uszkodzenie i upośledzenie płodu, przejdzie do historii. Odbywał się w czasie pandemii, mimo to wzięło w nim udział tysiące osób. Podróżniczka opublikowała wideo z przygotowań policji do ochrony domu prezesa PiS.

Martyna Wojciechowska o protestach (ONS.pl)