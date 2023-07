Masz taki PIN do karty? Lepiej do razu go zmień

Dlatego też kod PIN powinien zawierać ciąg liczb, który jest trudny do odgadnięcia. Z całą pewnością nie powinni być to pierwsze cztery cyfry ani rok urodzenia - nasz lub bliskich. Nick Berry to analityk danych z firmy Meta, na podstawie wieloletnich obserwacji wskazał, które kody czterocyfrowe są najłatwiejsze do odgadnięcia. Wśród nich znajdują się PIN-y, takie jak: 1234, 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222, 6969, 2580. Jeśli jeden z ciągów tych cyfr to twój kod PIN, czym prędzej go zmień.