Masz w pralce taki kwiatek? Mało kto wie, że ma ukrytą funkcję

Co oznacza symbol kwiatka? Tajemnica trzeciej przegródki

Trzecia przegródka w pralce jest przeznaczona na płyn do płukania tkanin, którego celem jest zmiękczenie ubrań. Dodanie płynu nie jest konieczne, wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Wiele osób uważa płyn zmiękczający za zbędny wydatek, niektórzy mogą też mieć wrażliwą skórę i skłonność do uczuleń, co pociąga za sobą chęć ograniczenia chemii i detergentów. Co jednak oznacza sam kwiatek i dlaczego jego symbol znalazł się na trzeciej przegródce? To proste, znak kwiatka wziął się od kwiatu bawełny, który kojarzy się z miękkością i delikatnością, czyli właśnie płynem do zmiękczania tkanin.