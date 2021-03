Medycy mierzą się z hejtem. Dostają okropne wiadomości

Pracownicy opieki zdrowotnej muszą mierzyć się z hejtem. Wielu ludzi obwinia ich za rozwój pandemii. – Groźby są przeróżne. Gdy udostępniłam zdjęcie ze szczepienia, ktoś napisał mi "Mam nadzieję, że zaraz się przekręcisz". (...) To nie my jesteśmy odpowiedzialni za to, że tsunami pandemii przetacza się przez Polskę. To nie jest wina medyków, że wirus przyszedł do nas i jest jaki jest" – powiedziała w programie "Newsroom" dr Matylda Kłudkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

