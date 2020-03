Medycy stoją na pierwszej linii frontu. "Żeby nasz tata wrócił do domu"

W Polsce jest już 749 osób zarażonych koronawirusem. To dane z wtorkowego poranka, 24 marca. Ich liczba z dnia na dzień wzrasta. Zaledwie w ciągu ostatniej doby przybyło 115 nowych przypadków. Wirus rozprzestrzenia się gwałtownie, a na pierwszej linii frontu są medycy, którzy każdego dnia wychodząc do pracy, zastanawiając się, co będzie jutro.