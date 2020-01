WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 melania trumpDonald Trump oprac. Katarzyna Dobrzyńska 4 godziny temu oprac. Klaudia Kolasa i inni ( 1 ) Melania Trump nie ukrywa niechęci. O tym nagraniu mówi cały świat O kryzysie w małżeństwie Melanii i Donalda Trumpa słychać już od wielu miesięcy. Chociaż para zapewnia, że wszystko jest w porządku, to ich zachowanie tego nie potwierdza. W Internecie pojawiło się nagranie, o którym mówi cały świat. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Melania Trump nie odwzajemniła uścisku męża (Getty Images) Małżeństwo Trumpów zawsze budziło wiele kontrowersji. Złośliwi uważają, że para jest niefortunnie dobrana. Plotki zdają się potwierdzać z każdym wyjściem pary. Chociaż małżeństwo zaprzecza wszystkim tym doniesieniom, to ich zachowanie mówi coś innego. Melania Trump i Donald Trump W poniedziałek pierwsza para pojawiła się na meczu futbolu w Nowym Orleanie. Chwilę przed odśpiewaniem hymnu weszli na płytę boiska. Prezydent Stanów Zjednoczonych chciał okazać czułość swojej małżonce, ta jednak nie odwzajemniła gestu. Kiedy tylko Donald Trump złapał ją za dłoń, a na jej twarzy pojawił się grymas. Para nie trwała długo w uścisku. Pierwsza dama szybko zabrała rękę i odwróciła wzrok. Kryzys w związku Trumpów To nie pierwszy raz, kiedy pierwsza dama zadaje się odrzucać swojego męża. Melania Trump w swojej biografii napisała, że nie dzieli z mężem sypialni i łazienki. A ich pokoje znajdują się na oddzielnych piętrach. Eksperci od mowy ciała i związków twierdzą, że ich małżeństwo od długiego czasu wisi na włosku. Ekspert od mowy ciała Maurycy Seweryn wyjaśnia, że ważna jest kolejność oglądania nagrań. Najpierw zaleca odtworzenie drugiego filmu, by zrozumieć reakcję, która widoczna jest na pierwszym. – Na pierwszym filmie widać zachowania Melanii, które spowodowały całą reakcją zachowań u obojga. Pani Melania stanęła daleko od prezydenta i w związku z tym, ten zaczął się w bardzo konkretny sposób zachowywać. Po pierwsze zrobił krok w jej stronę, aby wszystkim pokazać, że są blisko i chwycił ją za rękę – wyjaśnia Seweryn. – Po tej demonstracji, konsekwencją było to, że partnerka bardzo silnie odtrąciła rękę. Nie sprawiło mu to przyjemności. Żeby wszystkim pokazać, że jest pewnym siebie samcem, poprawił oburęcznie garderobę – kontynuuje ekspert. Drugi film pokazuje w zwolnionym tempie zachowania Melanii. Seweryn zaznacza, że już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest zadowolona z tego, że prezydent łapie ją za rękę. – Jej mikromimika świadczy o tym, że jest podekscytowana, zestresowana, przejęta wielkim stadionem, publicznością, a jej zachowanie po dotknięciu przez pana prezydenta było sygnałem jeszcze większego zaskoczenia i przejęcia. Dla niej to był bowiem sygnał, że w tym momencie zaczyna się część oficjalna. Widocznie oni dotykają się bardzo rzadko. To by potwierdzało, że ich relacje nie są takie, jakie powinny być w parze małżeńskiej. Jest to zwyczajny układ – podsumowuje. Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne