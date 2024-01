Są "zapasowymi" partnerkami. Nie wiedzą, na co się piszą

Pajęcza sieć manipulacji. Czym jest spider webbing?

Dogadujecie się znakomicie, łączy was coś cudownego i po prostu to czujesz? Uważaj, może ktoś złapał cię w pajęczą sieć. To nowy i bardzo niebezpieczny trend, w którym druga osoba za pomocą subtelnej manipulacji odwraca uwagę od niepokojących sygnałów i zaburzeń, które ukrywa. Robi to za pomocą miłych słów i komplementów, rozdzielonych momentami ciszy. Najpierw uwielbia w nas wszystko i poświęca mnóstwo uwagi, a za chwilę ma pewne wątpliwości. Nieustannie miesza w głowie.