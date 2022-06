Mężczyźni, którzy nie pomagają przy organizacji wesela. "Nie sądziłem, że to będzie aż tak angażujące"

- Robimy sobie plan, w którym rozpisujemy całą logistykę i to, kto jakimi działaniami się zajmie. Na pewno nie warto przydzielać odgórnie zadania, a potem się denerwować, że ktoś się z tego nie wywiązuje, ale też nie można wszystkiego wziąć na siebie, a potem wylewać łzy, że on się nie interesuje, więc to znaczy, że mu nie zależy. To jest ten największy błąd, który popełniamy w relacjach, że nadajemy własną interpretację czyjeś motywacji. A jemu przecież zależy, tylko on tego nie ogarnia albo akurat to zadanie jest dla niego nieciekawe i trudne, więc będzie je sabotował nieświadomie – tłumaczy psycholożka.