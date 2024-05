Miałeś kontakt z tą rośliną? Objawy wystąpią po 20 minutach

W starożytności używano jej do wykonywania wyroków śmierci. Dziś wciąż uznawana jest za jedną z najbardziej trujących roślin, a rośnie masowo w Polsce. Gdzie występuje szalej jadowity? Sprawdź, na jakich terenach warto uważać.

Czasem można usłyszeć stwierdzenie, że "ktoś najadł się szaleju", co oznacza, że zachowuje się niepoczytalnie. Skąd wzięło się to powiedzenie? Oczywiście, że nie jest przypadkowe. Jakie są objawy zatrucia szalejem jadowitym i jak rozpoznać tę roślinę?

Szalej jadowity znany jest również pod wieloma innymi nazwami: cykuta, wsza wodna, bzducha, pietruszyca czy blekot. Co właściwe dla rośliny jadowitej — wyglądem upodobniła się do gatunków niezagrażających człowiekowi i może przypominać dmuchawca. Choć wygląda uroczo, lepiej się do niego nie zbliżać.

Czy szalej jadowity rośnie w Polsce?

Tak, to jedna z roślin trujących, na którą można natknąć się w Polsce, a jej działanie jest szalenie silne. Gdzie występuje szalej jadowity? Upodobał sobie takie środowisko, w którym jest dużo wilgoci, bo to ona potrzebna mu jest do rozmnażania. Tak więc miejsca występowania cykuty to tereny podmokłe, torfowiska czy bagna. Obrasta też brzegi większych zbiorników wodnych.

Jak rozpoznać szalej?

Zupełnie nie odstrasza wyglądem. Ma ostro zakończone listki, puste w środku łodygi i niewinnie prezentujące się kwiatostany zebrane w tzw. baldachy. Kiedy kwitnie, do złudzenia przypomina popularnego dmuchawca. Warto być ostrożnym i absolutnie nie zrywać szaleju, bo pomyłka może być gorzka w skutkach. Cała roślina jest trująca, ale najbardziej niebezpieczna jest łodyga oraz kłącze. To w nich zawarta jest cykutotoksyna czy też jad skurczowy.

Szalej jadowity to roślina trująca, która rośnie w Polsce © Adobe Stock

Jak działa szalej?

Jakie są objawy zatrucia szalejem? Jest pełen trującego alkoholu, który — kiedy dostanie się do organizmu — atakuje mózg, a dokładniej rdzeń przedłużony. Ten zaś jest odpowiedzialny za odruchy mimowolne. Działa więc na układy: ruchowy, oddechowy, krążenia i naczynioruchowy. Pierwszą oznaką kontaktu z tą rośliną jest ślinotok i uczucie pieczenia w ustach.

Cykutotoksyna w średnio 20 minut wywołuje podrażnienie nerwu błędnego. Objawy zatrucia czasem wyglądają jak symptomy upicia alkoholowego: nudności, wymioty, odrętwienie, biegunka, skurcze mięśni. Z ust może toczyć się piana. Mogą wystąpić silne drgawki poprzedzone ostrym zgrzytaniem zębami. W skrajnych przypadkach może dojść do zgonu wywołanego porażeniem układu oddechowego. Co jeszcze bardziej przerażające, wszystko to dzieje się przy zachowaniu całkowitej świadomości.

