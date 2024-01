Mieszkają w vanie z 1,5-roczną córką. "Wydajemy na życie 10 euro dziennie"

Zofia Samsel: Życie w drodze jest niemal równoznaczne z brakiem rutyny. Oczywiście są pewne stałe elementy codzienności, ale zwykle nie powtarzają się w przewidywalnym cyklu. Jeśli mielibyśmy spróbować określić, co składa się na stałe elementy życia w vanie, odmienne od tych znanych z życia stacjonarnego (jak poranna toaleta, śniadanie etc.), to są to przede wszystkim kwestie związane z obsługą kampera. Aby ruszyć po dłuższym postoju, musimy posprzątać wnętrze, żeby nic w czasie drogi nie pospadało. Co 4-5 dni musimy zatankować zbiornik z czystą wodą, wylać brudną wodę oraz opróżnić toaletę.