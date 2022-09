Miłość na przekór losowi. Rozkochał ją w sobie Czesław Niemen

Miłość od pierwszego wejrzenia

Farida Gangi do dziś nazywa Czesława Niemena miłością swojego życia. W 2021 roku Włoszka po raz pierwszy od dawna przyjechała do Polski, aby odwiedzić grób dawnego kochanka. Artyści poznali się przypadkiem na jednym z włoskich festiwali. Więź, która narodziła się między nimi, to niezwykły przykład miłości, która trwa ponad wszystkie przeciwności losu.