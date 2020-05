Miodowa maseczka. Odkryj sposób na nawilżone i wyraźnie wzmocnione pasma

Miodowa maseczka do włosów była stosowana jeszcze przez nasze babcie. W końcu to czysta złota natura bogata w drogocenne składniki. Zdecydowanie lepiej sprawdza się niż wiele drogich odżywek czy masek kupowanych w drogerii. Jeśli chcesz spróbować miodowej maseczki do włosów , koniecznie przeczytaj poniższe wskazówki.

Miodowa maseczka – jak działa?

Stosowanie miodowej maseczki do włosów potrafi przynieść zaskakujące rezultaty. Przede wszystkim zauważalna jest regeneracja i wzmocnienie pasm, a także dogłębne nawilżenie. Miód skutecznie wygładza nawet najbardziej niesforne kosmyki, a przy tym delikatnie rozjaśnia. Maseczka miodowa doskonale sprawdzi się przy zniszczonych i suchych pasmach, ponieważ świetnie działa na rozdwojone końcówki. Gdy borykasz się z wypadającymi włosami , wybierz miodową maseczkę, która pobudza cebulki do działania.

Miodowa maseczka – jak ją przygotować?

Nie dość, że miodowa maseczka czyni prawdziwe cuda na włosach, to na dodatek jest błyskawiczna w zrobieniu. Dodaj trochę naturalnego miodu do ulubionej maski do włosów. Zachowaj proporcję: 1 łyżka miodu na 2 łyżki maski. Przy aplikacji kosmetyku na włosy zwróć szczególną uwagę na to, aby nie nakładać zbyt dużo miodu, który bardzo trudno zmyć. Jak widzisz, przygotowanie miodowej maseczki do włosów nie zajmie więcej niż 5 minut.