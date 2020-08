Mismatched Nails. Kolejny trend podbija internet. Na czym polega ten modny manicure?

Każdego roku w sezonie wakacyjno-letnim powracają mniej lub bardziej znany trendy . Tym razem mowa o Mismatched Nails, w którym główną rolę odgrywają różnokolorowe lakiery do paznokci . Z ich pomocą wyczarujesz niebanalny manicure, który niedawno szturmem podbił serca wielu miłośniczek nowości. Co jeszcze warto wiedzieć o Mismatched Nails?

Pamiętaj, że Mismatched Nails to nie tylko pomalowanie każdego paznokcia innym kolorem. W tym sezonie należy postawić na ciekawe zdobienia, które fantastycznie podkreślą nietuzinkowość wybranego manicure . Jeśli nie potrafisz zdecydować się na jeden kolor albo po prostu uwielbiasz kreować coraz to nowsze wariacje na paznokciach, koniecznie postaw na Mismatched Nails. Połącz ze sobą kilka najmodniejszych stylizacji i stwórz ciekawy manicure. Jeśli zależy ci na efektownym wykończeniu, możesz wykorzystać cienki pędzelek, którym precyzyjniej wykonasz wymarzony wzorek .

Mismatched Nails za każdym razem prezentuje się niebanalnie i pięknie. Wbrew pozorom nie jest także w żaden sposób trudny do wykonania. Przede wszystkim przygotuj kilka ulubionych kolorowych lakierów do paznokci – wybór należy oczywiście do ciebie. Po pokryciu płytek i wyschnięciu lakieru (klasycznie lub pod lampą), możesz przejść do kolejnego etapu Mismatched Nails. Sięgnij po cienki pędzelek i z jego pomocą wykonaj proste albo wyszukane figury geometryczne. Za pomocą zwykłej wsuwki wykonasz delikatne kropki. Jeśli zależy ci na bardziej spektakularnym efekcie, skorzystaj z coraz popularniejszych gotowych zdobień, bo Mismatched Nails świetnie zaprezentuje się z dodatkiem pyłku, naklejek albo kryształków. Zaufaj intuicji i swojej wyobraźni, a osiągniesz ciekawy rezultat.