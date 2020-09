Młodszy brat Diany udzielił wywiadu. Charles Spencer wspomina dzieciństwo: Byliśmy w tym razem

Księżna Diana i jej brat Charles Spencer przeszli przez trudny okres po rozwodzie rodziców. Brytyjski arystokrata opowiedział o traumatycznej sytuacji z dzieciństwa.

W nowym wywiadzie dla "The Sunday Times" 56-letni brat Diany opowiedział o bólu, którego on i jego siostra doznali, gdy ich ojciec, hrabia John Spencer i jego pierwsza żona, Frances, rozstali się w 1969 roku. "Nasz ojciec był kochający, ale nasza matka nie została stworzona do macierzyństwa" - powiedział Charles Spencer.

Młodszy brat księżnej Diany powiedział, że spędziła wtedy z nią dużo czasu, rozmawiali o tym, co stało się ze związkiem rodziców. Stwierdził też, że ich matka nie była stworzona do macierzyństwa. - To nie jej wina, nie mogła tego zrobić - wyznał. "Kiedy pakowała swoje rzeczy do wyjazdu, obiecała Dianie (miała wtedy pięć lat - przypis red.), że wróci, żeby się z nią zobaczyć. Diana czekała na nią w progu, ale nigdy nie przyszła". Wcześniej w rozmowie z "People" Charles powiedział, że rozwód rodziców był "trudny dla Diany".

Charles zdradził też w rozmowie z "The Sunday Times", że "był na terapii od 20 lat" i wykonał dużo "pracy" nad swoim nieszczęśliwym dzieciństwem. Tę pracę nazwał "bolesną i okropną", ale przyznał też, że "rezultat był oczyszczający".

Charles Spencer - kim jest młodszy brat Diany?

Charles Spencer dziś ma 56 lat. Jest historykiem i autorem książki The White Ship, która ukaże się już niebawem, bo 17 września.

Brytyjski arystokrata był już trzykrotnie żonaty. Uważa, że rozwód jego rodziców, trauma z dzieciństwa, pozostawiła mu "predyspozycje do ratowania ludzi". Zanim jednak spotkał Karen, z którą poślubił w 2011 roku, jego sposób myślenia był inny. Dziś wspomina to tak: "Zaręczyliśmy się szybko i jestem pewien, że ludzie myśleli: "znowu", ale byłem pewny siebie". Jego żona Karen jest założycielką i dyrektor generalną Whole Child International. Karen po latach przyznała, że najbardziej w mężu urzekło ją to, jak bardzo chciał pracować nad sobą. "Uwielbiam to, że jesteśmy partnerami, którzy się wspierają" - dodała.

