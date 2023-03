Rajstopy we wzory nie tracą popularności. Choć najczęściej są wybierane w wersji czarnej, to na rynku znajdziesz też modele we wszystkich kolorach tęczy. Jak dobrać je do swojej sylwetki i czy rajstopy damskie we wzory są dla każdego? Sprawdzamy.

Rajstopy ze wzorem – czy są dla każdego?

Masz na oku czarne albo kolorowe rajstopy we wzory i nie wiesz, czy są dla każdego? Mamy dobrą wiadomość – jak najbardziej warto mieć w szafie właśnie taki dodatek i to bez względu na twój rozmiar oraz typ figury. Sekret tkwi w dobraniu odpowiedniego modelu, w szczególności jego koloru i printu, którym został ozdobiony.

Jak dobrać odpowiednie rajstopy ze wzorami do swojej sylwetki? Praktyczne wskazówki

Jeśli nie wiesz, jak dobrać odpowiednie rajstopy ze wzorami do swojej sylwetki, to przygotowaliśmy kilka wskazówek, o których warto pamiętać w trakcie zakupów.

Większość kobiet szuka sposobu na wysmuklenie łydek. Jakie wzory rajstop na wyszczuplenie nóg powinnaś mieć na oku? Strzałem w dziesiątkę są modele pokryte printami w wersji mikro, czyli drobną kratką, serduszkami albo gwiazdkami. Równie świetnie poradzą sobie rajstopy damskie we wzory pionowe, w szczególności z tylnym szwem albo ozdobione jodełką.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak wybrać najlepsze rajstopy, by nieoczekiwanie nie "poszło ci oczko"?

Numerem jeden w przypadku optycznego wysmuklenia są czarne rajstopy we wzory. Nie musisz się jednak ograniczać wyłącznie do tego odcienia. Równie znakomicie poradzą sobie też inne ciemne barwy, takie jak grafit, ciemny brąz albo granat. Kobiety coraz częściej wybierają też ciemnozielone rajstopy we wzory. To oryginalny i jednocześnie szykowny dodatek do codziennych i wieczorowych stylizacji.

Wybieramy idealną grubość rajstop we wzory. O tym warto pamiętać

Gdy znajdziesz już wymarzony kolor rajstop we wzory, koniecznie zwróć uwagę na ich grubość. Jak z pewnością się domyślasz, najlepszym pomysłem jest dopasowanie jej do pory roku. Przykładowo w okresie jesienno-zimowym doskonale sprawdzają się grube rajstopy we wzory (zaczynające się od 50 DEN), które nie tylko wyglądają elegancko, ale także chronią nogi przed zimnym powietrzem.

A jaka grubość rajstop na wiosnę? W trakcie tej pory roku możesz dobierać do spódnic i sukienek modele ultracienkie (8-12 DEN), transparentne (15-20 DEN) albo lekko kryjące (30-40 DEN).

Modne rajstopy we wzory w stylizacjach – jak je ograć?

Rajstopy we wzory pasują do sukienki na każdą okazję. Najlepszym towarzystwem dla efektownych modeli są kreacje w jednolitym odcieniu. Jeśli jednak nie boisz się eksperymentować z trendami, masz wyczucie stylu, a łączenie różnych printów nie sprawia ci żadnego problemu, to śmiało dodawaj rajstopy we wzory do stylizacji z sukienkami, spódnicami, a nawet butami pokrytymi różnorodnymi motywami.

Świetnym przykładem jest Agnieszka Wolszczyk, znana w internecie jako Ciocia Liestyle, która połączyła czarne rajstopy w kropki z prostą sukienką i szpilkami ozdobionymi panterką.

Z kolei Maja Sablewska zdecydowała się na duet połyskującej marynarki i cienkich rajstop w gwiazdki. To idealna propozycja dla kobiet, które szukają pomysłu na modny imprezowy look.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl