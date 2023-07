Włożyła fioletowy strój kąpielowy. Przyciągała wzrok

Szukasz kostiumu, który podkreśli atuty twojej sylwetki? Mamy dla ciebie najlepsze stroje kąpielowe plus size, które warto mieć na oku podczas zakupów. Dobrze dobrane do sylwetki gwarantują wygodę i piękny wygląd na plaży.

Idealne stroje kąpielowe plus size, czyli jakie?

Czym powinny wyróżniać się najlepsze stroje kąpielowe plus size? Muszą przede wszystkim sprawiać, że czujesz się atrakcyjnie i dobrze w swoim ciele. Czasy, gdy musiałaś się ograniczać do mocno zabudowanego fasonu, już dawno minęły. Dzięki temu coraz więcej marek oferuje kostiumy w dużych rozmiarach zachwycające nie tylko modnymi krojami, ale także oryginalnymi kolorami i wzorami.

Zasada jest prosta – nowy strój kąpielowy plus size ma ci się po prostu podobać, dobrze układać się na ciele i mieć odpowiedni rozmiar. Reszta jest kwestią indywidualną, a jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia.

Stroje kąpielowe dla kobiet plus size – jednoczęściowe czy dwuczęściowe?

Wybór między jednoczęściowymi i dwuczęściowymi strojami kąpielowymi plus size jest uzależniony nie tylko od twoich preferencji, ale także od rodzaju aktywności. Przykładowo na plaży doskonale sprawdzi się model z osobną górą i dołem, podczas gdy do pływania na basenie warto wybrać jednoczęściowy kostium. Taki strój kąpielowy jest na tyle uniwersalny, że poradzi sobie równie znakomicie na urlopie.

​​Co ciekawe, dwuczęściowe stroje kąpielowe to nie tylko kuse bikini w dużym rozmiarze. Jeśli nie czujesz się zbyt pewnie w takich modelach, to wybieraj zamiast nich kostiumy w klimatach retro, czyli z dołem z wysokim stanem. Ciekawym i jednocześnie praktycznym wyborem jest też tankini plus size. To dwuczęściowy strój składający się z majtek i dłuższego topu.

Te kolory strojów kąpielowych plus size zrobią furorę na plaży

Jakie kolory strojów kąpielowych plus size cieszą się największą popularnością? Jak z pewnością się domyślasz, niezmiennym numerem jeden w tej kategorii jest czerń. To właśnie ta barwa jest uniwersalna, zawsze modna, a do tego potrafi zdziałać prawdziwe cuda z sylwetką. Oprócz niej kobiety noszące duże rozmiary wybierają też granatowe, brązowe, bordowe czy ciemnozielone stroje kąpielowe plus size.

Nie musisz się ograniczać wyłącznie do ciemnych kolorów. Co powiesz na stroje kąpielowe plus size w oryginalnych odcieniach? Może być to np. fiolet (w duecie z białymi grochami, jak u Dominiki Gwint), turkus, czerwień, róż albo zieleń. Jeśli chcesz dodatkowo podkreślić opaleniznę, to warto rozważyć zakup kostiumu w ulubionym neonowym kolorze.

Wzorzyste stroje kąpielowe plus size – tak czy nie?

Oczywiście, że tak. Śmiało wybieraj wzorzyste stroje kąpielowe plus size, stawiając zarówno na zawsze modne printy, jak i motywy królujące w aktualnych trendach. Jakie desenie warto mieć na oku? Krągłości świetnie wyglądają w pionowych paskach, które w sprytny sposób wydłużają optycznie figurę. Mile widziane są również kostiumy z lampasami w kontrastującym kolorze albo stroje kąpielowe w kwiaty, tropikalne printy i wielobarwne wzory, który podpatrzyliśmy np. u Elżbiety Romanowskiej.

