Sprzedaje willę za 17 mln. "Jak z patodeweloperki"

Miranda Kerr jest najsłynniejszą australijską modelką i byłym aniołkiem Victoria's Secret. Od 2010 do 2013 roku była żoną aktora Orlando Blooma, z którym ma syna, Flynna. Dwa lata po rozwodzie zaczęła spotykać się z twórcą aplikacji Snapchat, Evanem Spiegelem. Para zaręczyła się w 2016 roku, a pobrała w maju 2017. Mają synów: Harta oraz Mylesa.

Miranda Kerr i Evan Spiegel postanowili sprzedać willę w Malibu na rzecz kupna nowego, większego domu. Ich posiadłość z ogromnym basenem i przestrzenią SPA została wystawiona za 4,5 mln dolarów (ok. 17,9 mln zł).

Miranda Kerr radzi mężatkom. "Załóż sukienkę, zapal świeczki i on poczuje się jak facet"

Kiedy w Polsce coraz więcej mówi się o tzw. patodeweloperce i kolejnych wymysłach wynajmujących, którzy dwoją się i troją, aby w zaledwie kilku m2 zmieścić wszystko, co najpotrzebniejsze, okazuje się, że niecodzienne pomysły mogą czerpać z Hollywood.

Skąd taki wniosek? W jednym z pokojów w wilii Mirandy Kerr możemy zauważyć dość nietypowy układ - wannę, która znalazła się nie w łazience, a na środku pokoju. Co więcej, wokół niej ułożono bardzo jasny, puchaty dywan, który po zalaniu wodą z pewnością nie będzie wyglądał już tak dobrze. To rozwiązanie, którego nie polecamy.

