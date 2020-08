wet look

Mokre włosy. Jak osiągnąć efekt wet look? Poznaj prosty sposób na ciekawą fryzurę

Jedną z popularniejszych stylizacji są mokre włosy, które sprawdzą się przy wieczorowych okazjach. To proste, a przy okazji naprawdę efektowne uczesanie, ponieważ pasuje praktycznie do wszystkich kobiet, niezależnie od okoliczności. Mokre włosy są łatwe do wykonania, dlatego powinnaś zapoznać się ze sposobem na ich wykonanie.

Mokre włosy świetnie zaprezentują się zwłaszcza przy wieczorowych stylizacjach. (Getty Images)