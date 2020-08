Wosk pszczeli. Dlaczego warto korzystać z kosmetyków z tym dodatkiem?

Skoro już poznałaś wspaniałe właściwości i zastosowanie wosku pszczelego, przyszedł czas na to, aby pomyśleć o idealnym preparacie z tym dodatkiem. Wszystko zależy od potrzeb twojej skóry, ale pamiętaj, że wosk pszczeli często wykorzystuje się jako emulgator w kosmetykach. Znajdziesz go w kremach do twarzy i pod oczy, balsamach do ciała, plastrach do depilacji czy kosmetykach do stylizacji włosów. Możesz spotkać się z nim także w maściach albo kremach do zadań specjalnych, czyli na przesuszenie czy poparzenia. Wosk pszczeli działa ochronnie, więc możesz go wykorzystać do pielęgnacji od stóp do głów.