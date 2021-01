Monika Krzywkowska chwali Julię Wieniawę. Starsza koleżanka wróży jej wielką karierę

Jednym z ostatnich hitów, w których wzięła udział Julia Wieniawa jest produkcja dla Netflixa "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją". Film znacznie podzielił krytyków, ale niewątpliwie wiele osób jest zgodnych co do tego, że Wieniawa idealnie pasuje do podobnego kina gatunkowego. Teraz parę słów postanowiła dodać od siebie Monika Krzywkowska, która współpracowała na planie z Wieniawą.