Monika Miller w ostrych słowach o celebrytach. Krytykuje ich zachowanie w pandemii

Monika Miller zaistniała w polskich mediach w 2017 r., gdy jej dziadek Leszek Miller pokazał światu jej zdjęcie. Oryginalna uroda, zamiłowanie do kolczyków i tatuaży, do tego wyjątkowa aktywność w mediach społecznościowych, udział w "Tańcu z Gwiazdami" i role w serialach szybko przyniosły jej popularność. Z pewnością przyczynił się do tego też fakt, że kobieta chętnie pokazuje swoje prywatne życie w sieci. Nierzadko wypowiada się w mocny i wyrazisty sposób.